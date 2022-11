Atti vandalici in piazza Aldo Moro: marciapiede distrutto a colpi di spragna

"Durante la notte si è registrato l’ennesimo atto vandalico, ancora una volta in Piazza Aldo moro. Appena due settimane fa era stato frantumato uno dei cassonetti dei rifiuti in marmo posto sulla piazzetta, stamattina si assiste alla distruzione del marciapiede".

A denunciarlo sui social è il sindaco di Cianciana Francesco Martorana. "In questi anni - dice ancora - abbiamo lavorato in una prospettiva di miglioramento della nostra città e ci piace pensare che continueremo ad essere il salotto dei Monti Sicani, così come tanti ci ricordano".