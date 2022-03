Vandali manomettono generatore elettrico: illuminazione pubblica e semafori vanno in tilt

Aprono una cassetta e spengono il generatore elettrico mandando in tilt illuminazione pubblica e semafori. E così i pali della luce sono rimasti accesi in pieno giorno in diverse zone della città, soprattutto nel centro storico.

Alcuni balordi si sono divertiti a manomettere l’impianto causando uno spreco di energia elettrica di non poco conto. I pali della luce, infatti, sono rimasti in funzione, inutilmente, anche a ora di pranzo quando il sole era alto.

Ad accertare il raid vandalico sono stati i tecnici che hanno prima effettuato un sopralluogo poi avvisato la polizia municipale.

Lo sportello della cassetta che custodisce il generatore è stato infatti scassinato per accedere alla leva di azionamento.. Il risultato è stato, appunto, lo spegnimento dei pali dell’illuminazione pubblica di notte e l’accensione in pieno giorno. Un’azione che ha mandato in tilt anche i semafori della via Crispi creando disagi per gli automobilisti.