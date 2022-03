I vandali tornano a colpire le scuole, due danneggiamenti al Villaggio Mosè e all’istituto “Quasimodo”

Altri due episodi di vandalismo in altrettante scuole di Agrigento dove sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. Di nuovo colpito, a pochi giorni di distanza, l'asilo nido comunale "Villaggio Mosè", in via Lucrezio, dove ignoti hanno danneggiato la vetrata di una finestra al piano terra. In precedenza avevano distrutto la stadua della Madonna. La squadra Volanti è subito intervenuta dopo la segnalazione del dirigente scolastico.

La polizia è intervenuta anche presso l'istituto comprensivo statale “Salvatore Quasimodo” in via Michele Amari. In questo caso il vice preside ha segnalato il tentativo, da parte di ignoti, di introdursi all’interno del palestra della scuola danneggiando la maniglia della porta antincendio e il lucchetto posto a chiusura. Le indagini su entrambi gli episodi sono in corso.