Vandali nella sede di Fratelli d’Italia: “Nazisti infami” scritto sui muri

“Nazisti infami”: queste le parole scritte su un muro, con una bomboletta di vernice spray, nella sede di Fratelli d’Italia ad Agrigento in via Gioeni. Nel constatare l’atto vandalico nel centro cittadino del proprio partito è stata la deputata regionale Giusi Savarino: “In tanti anni di politica attiva - ha dichiarato - non era capitato nulla del genere. Ho informato dell’accaduto il questore e il prefetto così come i vertici del partito. Se qualcuno pensa di farci paura si sbaglia”.

Sul posto la polizia che, in prima battuta, valuterà la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza.