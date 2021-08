Cospargono di olio usato le panchine e i viali della villetta: è caccia ai vandali

Lo sfogo del sindaco: "Non siete cittadini ma bestie. Non meritate nessun rispetto. Se qualcuno ha visto vi chiedo di farci sapere". Effettuato un sopralluogo per vedere se qualche telecamera pubblica o privata della zona abbia potuto immortalare i balordi