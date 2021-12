Vallone Cannatello, c'è il progetto per ripulirlo e scongiurare esondazioni

Occorre fare in fretta. Occorre ripulire l'alveo del vallone Cannatello, nel tratto compreso tra la via dei Fiumi e la foce. Nei giorni scorsi, si è tenuta al Genio civile, una conferenza di servizi per acquisire tutti i pareri necessari all'approvazione in linea tecnica del progetto. I tratti in terra battuta si presentano completamente invasi da detriti alluvionali e vegetazione spontanea costituita da canneti, alberi e cespugli che soprattutto - durante la stagione invernale - impediscono il deflusso delle acque. In corrispondenza della foce, a causa dell'innalzamento della quota di arenile e della folta vegetazione, si formano una serie di anse che in occasione delle piogge, anche di modeste entità, creano l'allagamento dell'arenile causando ingenti danni alla struttura ricettiva regolarmente autorizzata.

Per evitare questi danni, ma soprattutto per evitare che il livello si alzi paurosamente e provochi allagamenti, il progetto prevede lo sgombero dei detriti alluvionali e la triturazione della vegetazione spontanea presente nell'alveo; il ripristino dell'alveo e degli argini sia a monte che a valle per 2.800 metri con particolare riguardo in prossimità degli attraversamenti pedonali e in corrispondenza degli insediamenti abitativi in modo da garantire, in caso di forti piogge, la normale viabilità.

I lavori - per scongiurare il rischio esondazioni - verranno effettuati con l'ausilio di mezzi meccanici, con operai ed autocarri per il trasporto dei rifiuti in centri specializzati.