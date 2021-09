Giornate europee del patrimonio, visite guidate e laboratori alla Valle dei Templi

Previsti percorsi didattici per bambini e adulti, gli archeologi di CoopCulture spiegheranno l'importanza dei santuari nel mondo greco antico e i loro aspetti inclusivi

Il Parco archeologico della Valle dei Templi e il museo archeologico Griffo di Agrigento protagonisti domani e domenica alle Giornate europee del patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa.

Quest'anno con il tema “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”. Sono previste visite guidate speciali, laboratori per bambini e percorsi in notturna. Tutto in stretta collaborazione con CoopCulture che cura i servizi di accoglienza e si occupa della valorizzazione dei diversi siti.

Alla Valle dei Templi verrà proposta una visita didattica gratuita per adulti e giovanissimi, per conoscere una parte meno conosciuta del patrimonio storico-archeologico di Agrigento. Ecco quindi un focus sulla cinta muraria dell'antica Akragas.

Durante il percorso di visita - sabato 25 settembre dalle 17 -, gli archeologi di CoopCulture spiegheranno l'importanza dei santuari nel mondo greco antico e i loro aspetti inclusivi.

Info e prenotazioni: biglietterie della Valle dei Templi. Un'altra visita che sarà proposta riguarda il museo archeologico Pietro Griffo, domenica alle 16: gli adulti potranno accedere gratuitamente all’interno dell’ekklesiasterion di Akràgas che è considerato come la struttura meglio conservata tra quelle della sua tipologia.

La visita permetterà di ripercorrere anche le fasi storiche e gli avvenimenti nel corso dei secoli nell'area, riflesso di vicende storiche che hanno determinato cambiamenti radicali per l'insediamento antico. L'area di solito non è aperta al pubblico ed è accessibile solamente dall'alto di una passerella.

Contemporaneamente, i bambini tra 6 e 12 anni potranno partecipare al laboratorio didattico gratuito "Il mio vaso antico" durante il quale verranno svelati i segreti dei vasai. Info e prenotazioni alla biglietteria del museo Griffo.