Tamponi rapidi per entrare alla Valle, l'iniziativa funziona

Il rilascio del green pass provvisorio di 48 ore all'esito del tampone rapido, per consentire l'ingresso alla Valle dei Templi, ha funzionato.

"La maggior parte di coloro che hanno prenotato la visita alla Valle dei Templi di Agrigento - si legge in una nota della Regione - si è presentata agli ingressi munita di green pass valido. Per coloro che avrebbero rischiato di restare fuori, perché non ancora vaccinati né in possesso dell’esito di un tampone, il governo Musumeci ha pensato a un modo per facilitare la fruizione dei luoghi della cultura siciliana, nel rispetto delle nuove normative anti-Covid. Centinaia i test rapidi effettuati durante la giornata di oggi (anche negli altri siti archeologici siciliani) e si continuerà per tutto il mese di agosto".

"È un’iniziativa che abbiamo voluto mettere in campo insieme - sottolineano gli assessori regionali ai Beni culturali e alla Salute, Alberto Samonà e Ruggero Razza - per facilitare l'ingresso a tutti i visitatori che scelgono di scoprire i nostri luoghi della cultura. Un modo per consentire le visite a tutti nel rispetto delle disposizioni anti-Covid".