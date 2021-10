E' in arrivo una nuova carrozzina elettrica: servirà per facilitare le visite dei disabili alla Valle dei Templi

E' in arrivo una nuova carrozzina elettrica per favorire e migliorare la visita dei disabili alla Valle dei Templi. La somma necessaria per acquistare l'attrezzatura - 4.650 euro - è stata già impegnata dal Parco archeologico e l'incarico della fornitura è stato affidato alla ditta Bemar centro ortopedia di Bennica Marasco di Favara.

Già dall'estate del 2019 sono operative delle nuove carrozzine a motore che il Parco aveva, appunto, acquistato per agevolare il percorso di visita per le persone con problemi di mobilità. Gli ausili, costati oltre 9.300 euro, sono stati collocati alla biglietteria del tempio di Giunone e consentono di percorrere tutta la via Sacra fino all'area del tempio di Zeus.

Adesso, con questo nuovo acquisto, il Parco archeologico vuole ampliare la propria dotazione di carrozzine elettriche.