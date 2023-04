Valle dei Templi, auto posteggiate in curva o in divieto: scattano decine di multe

Polizia municipale in azione nei pressi della Valle dei Templi dove numerosi turisti e residenti hanno voluto approfittare dell'apertura gratis dei siti archeologici, riservata ogni prima domenica del mese, lasciando però l'auto in curva, in divieto e in zone non consentite.

La polizia municipale ha sanzionato decine di automobilisti provvedendo anche alla rimozione di alcuni veicoli che erano stati lasciati in curva o in zone particolarmente pericolose.