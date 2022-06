Nuovi progetti per valorizzare la Valle dei Templi, il Comune cerca partner

Il Comune di Agrigento cerca partner per "valorizzare il sito Unesco della Valle della Valle dei Templi": l'amministrazione vuole accedere a un fondo del ministero del Turismo che mette a disposizione una serie di finanziamenti per realizzare attività progettuali per valorizzare i siti.

Il progetto potrebbe portare nelle casse di Palazzo dei Giganti e dei suoi partner circa 440mila euro destinati alla realizzazione di nuovi percorsi turistici, alla progettazione di eventi, campagne di marketing e pure alla realizzazione di opere di carattere edilizio e strutturale "per accrescere l'attrattività turistica".

I potenziali partner sono associazioni, enti, imprese no profit e società. La selezione avverrà attraverso l'istruttoria di una giuria appositamente individuata.