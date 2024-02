Torna in piedi uno dei "giganti" della Valle: quasi terminati i lavori sul telamone

La sua presenza non è passata inosservata ai visitatori della Valle dei Templi, anche se il cantiere, a dire il vero, è in una zona meno "battuta", e ha già iniziato a creare suggestioni e persino qualche polemica.

Saranno completati nei prossimi giorni i lavori di musealizzazione di uno dei telamoni del tempio di Zeus, il più grande dell'antichità e anche uno di quelli che non sono arrivati ai giorni nostri. A distruggerlo, il dicembre del 1401, fu un terremoto e quell'area è stata per secoli utilizzata come cava da cui ricavare blocchi di pietra da riutilizzare (alcuni, come noto, sono finiti nel porto di Porto Empedocle).

Tra i reperti rimasti, appunto, anche i mastodontici resti di alcuni dei telamoni che reggevano i capitelli della struttura. Uno sarà adesso ricomposto recuperando alcune delle decine di blocchi originali distribuiti nell'area del tempio e utilizzando una struttura a mensole in metallo. La percezione ottica sarà, appunto, di rivedere in piedi la struttura colossale, che però non sarà effettivamente assemblata. Questo smentisce, una volta per tutte, coloro che parlavano di "anastilosi" di questo reperto.

Di visibile, adesso, c'è solo una grande impalcatura: il telamone è stato infatti schermato ad occhi indiscreti da uno spesso telo di plastica. Il progetto sarà inaugurato, pare, già a fine mese alla presenza del Governo regionale, e comunque non esaurirà l'impegno del Parco archeologico rispetto all'area di Zeus, anzi.

Proprio la verticalizzazione del telamone sarà infatti solo una parte di un progetto più ampio che riguarda il grande tempio, di cui verrà migliorata l'esperienza di visita per rendere finalmente "leggibili" i resti.