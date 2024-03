Valle dei templi, è "effetto telamone": 2mila visitatori in più rispetto allo scorso anno

Duemila visitatori in più rispetto al precedente ingresso gratuito alla Valle. E' questo l' "effetto telamone" nell'area archeologica a pochi giorni appunto dalla musealizzazione della più simbolica e celebre parte del tempio di Zeus, con 9400 persone entrate - anche se gratis - nell'area archeologica.

"Tanti visitatori in generale - spiega il direttore del Parco archeologico Roberto Sciarratta - ma soprattutto un numero mai visto tanti turisti in quella parte della Valle. Credo che l'epoca dei 'tour brevi' promossi dagli operatori turistici sia terminata".

Tanto l'interessamento per questo intervento di musealizzazione (decine di testate internazionali, più quelle italiane ne hanno parlato), ma anche tante le critiche rispetto all'operazione, anche da parte di interlocutori che possono vantare un curriculum nel settore dei beni culturali.

"Non replico alle polemiche, molte delle quali ingenerose che ho letto in questi giorni - taglia corto Sciarratta -. Mi limito solo ad un paio di precisazioni. La prima riguarda l'operazione in sé: si tratta di una musealizzazione che permetterà non solo di preservare i blocchi rimasti del telamone, che saranno adesso più protetti dalle intemperie, ma soprattutto di resitutire ai visitatori un'idea d'insieme del tempio di Zeus. Questo perchè, insieme al progetto che riguarda il telamone ci saranno attività che hanno riguardato e riguarderanno una migliore leggibilità del sito. A questo aggiungo che questo intervento consentirà di spostare i visitatori anche in quella porzione di Parco, nel rispetto degli scopi affidatici dalla Legge 20".

Anche rispetto alle fattezze del "gigante" Sciarratta fa alcune precisazioni. "Innanzitutto - dice - gli inserimenti moderni sono stati volutamente resi eterogenei rispetto ai blocchi originali, proprio per non produrre un falso. Questi, tuttavia, sono stati ricavati dalle scansioni laser dei blocchi originali, a partire dalle teste oggi conservate al museo 'Griffo'".

Tutto, comunque, è pienamente reversibile: i blocchi posti in posizione verticale non sono infatti in alcun modo agganciati alla struttura a T che li sorregge, ma sono semplicemente appoggiati ad un sistema di mensole in metallo.

"Siamo pienamente soddisfatti degli esiti di questo intervento - conclude Sciarratta -, spiace certamente leggere certi commenti ingenerosi verso una iniziativa che ha portato l'attenzione del mondo su Agrigento. Alcune cose sicuramente vanno riviste e corrette per quanto riguarda la Valle, ad esempio il sistema della viabilità intorno ad essa".