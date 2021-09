Valle dei Templi, Roy Paci e gli Aretuska incantano il pubblico in una notte di fine estate

Non è certamente un concerto da godersi rimanendo seduti, ma il Covid e la zona gialla hanno imposto al pubblico di mantenere un comportamento "contenuto". Tutto questo non ha però tenuto imbrigliata la grande energia del cantante siciliano che, con gli Aretuska, ha di fatto creato un genere a sè.

Gli spettatori al tempio di Giunone hanno comunque goduto in pieno, facendosi trovare puntuali e numerosi all'appuntamento, un concerto che ha chiuso la stagione nell'ultimo sabato sera d'estate. È stato un evento inserito all'interno del “Light Blue Festival”, iniziativa pensata per unire generazioni diverse attraveso la musica e la promozione del territorio.

A rendere possibile questo concerto sono stati le associazioni “LightBlue 92014” e “Mariterra” con il patrocinio del Comune, del Parco archeologico Valle dei Templi e della Fondazione FS.

Roy Paci & Aretuska si caratterizzano da sempre per sonorità latin-jazz e swing: nel tempo hanno creato un movimento musicale che scaturisce da diverse contaminazioni di matrice etnica. Il repertorio proposto al tempio di Giunone è partito dalle origini fino alle ultime produzioni. Roy Paci, tra l'altro, si è anche mosso in direzioni differenti come, ad esempio, in occasione del Festival di Sanremo nel 2018 quando si presentò insieme a Diodato sul palco dell'Ariston. Tra le sue ultime collaborazioni figura anche quella per il singolo “Salvagente” di Willie Peyote.