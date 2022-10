Valle dei Templi: parcheggio vuoto e auto in sosta vietata

Un parcheggio (a pagamento) quasi del tutto vuoto, e una strada (dove invece è vietata la sosta) letteralmente invasa dalle autovetture.

Accade alla Valle dei Templi, oggi aperta gratuitamente per la prima domenica del mese. Gratis l'ingresso, appunto, ma non il parcheggio. Così i visitatori (agrigentini o turisti, poco importa) hanno preferito usare la strada Panoramica dei Templi, nonostante sia chiaro dalla segnaletica la presenza di un divieto permanente di sosta e fermata.

Un problema atavico, oggi evidenziato da un cittadino, che ha portato in passato anche a gravi incidenti stradali: gli incivili sono certamente agevolati dall'assenza di controlli sistematici e la situazione non fa che peggiorare in modo evidente soprattutto quando la Valle ospita eventi serali.