Aree archeologiche invase dai turisti, pioggia di multe da parte della polizia provinciale

Zona archeologica aperta gratuitamente e invasa da visitatori e automobilisti, super lavoro della Polizia provinciale e numerose multe elevate nei confronti dei cittadini indisciplinati.

Ieri, come noto, la Valle dei Templi e il museo "Griffo" erano infatti accessibili gratuitamente e in tantissimi ne hanno approfittato per visitare le bellezze cittadine. In troppi, però, non avrebbero rispettato le regole anche a causa dei parcheggi ricolmi di auto. Per questo gli agenti hanno sanzionato un gran numero di mezzi in sosta vietata.

Oltre a questo i poliziotti della Provinciale hanno gestito il traffico facendo rispettare il senso unico a scendere verso la valle e la zona balneare di via Panoramica dei templi che, dice una nota dell'ente, "determina una maggiore sicurezza sulla viabilità".