"Hanno spento le fiaccole di cera su una tomba medievale": la denuncia di una guida turistica

Hanno abbandonato le fiaccole antivento accese pensando che fossero semplicemente appoggiate a terra. Invece, al di sotto di quello che è diventato un vero e proprio focolare, c'erano resti archeologici.

E' accaduto ieri sera nella spianata dinnanzi al tempio della Concordia stando a quanto denunciato sui social da una guida turistica, Giovanna Lombardo.

Al di sotto di un'ampia macchia nera dovuta alla combustione non solo della cera, ma anche dallo scurimento delle antiche pietre, la copertura di una tomba di epoca medievale. Tutto intorno al tempio più grande e meglio conservato della Valle, infatti, si estende una vasta necropoli in larghissima parte già esplorata e in in altra parte oggetto di recenti attività di scavo.

Quel punto, verosimilmente, per gli ignari partecipanti alla fiaccolata, era solo un normale pavimento in pietra e terra battuta.

I danni, comunque, non paiono irrimediabili per quanto la vicenda riproponga il tema della fruizione del patrimonio da parte dei visitatori in generale, dato che molti calpestano o usano i resti dei templi presenti al di là delle aree recintate - quando va bene - come sedia.