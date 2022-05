Valle dei Templi, pronta una rivoluzione per la viabilità: un sottopassaggio sulla Panoramica

E' una delle strade più note, trafficate e pericolose, soprattutto nel periodo estivo, della nostra città. Stiamo parlando della Panoramica dei Templi, l'asse di competenza della provincia che da Bonamorone conduce alla rotonda Giunone sfiorando l'omonimo tempio e uno degli accessi alla Valle.

Una strada che viene utilizzata da migliaia di persone ogni giorno perchè collega la zona alta della città al Villaggio Mosé e alla statale 115, e che è intensamente trafficata da bus e turisti soprattutto in bella stagione, non senza rischi.

La compresenza di pedoni, auto in sosta "selvaggia" e automobilisti che non rispettano i limiti di velocità è infatti un mix "esplosivo" che ha spesso rischiato di provocare conseguenze molto gravi. Per questo, ma anche per sostenere nuovi percorsi pedonali di visita all'interno della Valle, il Parco sarebbe pronto a replicare quanto già fatto nell'area di Porta V, creando un sottopasso che consenta di attraversare la Panoramica senza rischi.

Ad annunciarlo è stato ieri il direttore Roberto Sciarratta, durante un evento promosso da Legambiente per la presentazione del dossier "Unesco alla Siciliana". Il progetto, stante quanto annunciato dal direttore avrebbe un costo di circa 400mila euro, e prevederebbe un intervento tecnico relativamente semplice che sarà comunque rinviato a dopo l'estate.

Tutto sarà collegato, comunque, anche alla messa a disposizione per i visitatori dell'area di sosta di Casa Sanfilippo, che potrebbe fornire utili stalli di sosta da aggiungere al parcheggio di Giunone.