Musei aperti a Ferragosto: ecco tutto quello che si può visitare domani

Luoghi della cultura regionali aperti anche domani in Sicilia, per decisione dell'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana.

In particolare, in provincia, il Parco archeologico della Valle dei Templi sarà aperto oggi e domani giorni dalle 9 fino alle 23. Il museo "Griffo" è invece aperto dalle 9 alle 19 così come la casa-museo Luigi Pirandello.

L'area archeologica di Monte Adranone a Sambuca sarà aperta fino alle 13 domani, 15 agosto.