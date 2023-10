La Valle dei Templi costerà 4 euro in più, anzi no: la Regione blocca gli aumenti

E' durato il tempo di un annuncio - al momento - l'aumento da 10 a 14 euro del ticket di accesso alla Valle dei Templi, deciso dall'assessore regionale ai Beni culturali nel contesto di un adeguamento, dopo alcuni anni, del costo dei biglietti per i siti archeologici della Regione.

Dopo la pubblicazione da parte della stampa della notizia del decreto firmato da Paolo Scarpinato, il presidente Schifani ha infatti chiesto di sospendere tutto nelle more "di un confronto con gli operatori turistici".

In una nota il governatore ritiene, infatti, "indispensabile portare avanti dei momenti di concertazione con gli attori coinvolti, in un'ottica di condivisione del provvedimento, in modo da dare agli operatori anche la possibilità di allineare i pacchetti di promozione turistica alle nuove tariffe".

Quindi tutto fermo, nonostante si trattasse appunto di un semplice adeguamento, e fosse stato sicuramente accolto (senza comunque alcuna dichiarazione pubblica) con non poco entusiasmo a livello locale, dato che enti come il Parco archeologico si sono visti in questi anni affidare tutti i siti culturali e archeologici della provincia e dovranno adesso anche trasferire la bellezza di 600mila euro ad esempio al Comune di Agrigento.