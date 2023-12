Cultura, nella Valle dei Templi nasce il giardino sensoriale

A pochi metri di distanza dal maestoso tempio della Concordia, nasce il giardino sensoriale: si tratta di un percorso dedicato alle persone con disabilità che attraverso i sensi, potranno conoscere e valorizzare le meraviglie del sito Unesco. Il rumore dell'acqua che scorre dalle fontane, il profumo degli agrumi oltre a anche i pannelli informativi in braille per i non vedenti, aiuteranno quanti vorranno conoscere l'immenso patrimonio storico culturale dell'antica Akragas.

La creazione del giardino sensoriale della Valle dei Templi, rientra nell'ambito del progetto “Smart education Unesco Sicilia”, finanziato dal ministero della Cultura e Regione Sicilia e che complessivamente interessa anche gli altri siti patrimonio dell'umanità dell'Isola, i gioielli barocchi della Val di Noto, l'Etna, la villa romana del Casale di Piazza Armerina, L'itinerario arabo normanno di Palermo, Siracusa e la necropoli di Pantalica. L'importo complessivo del progetto è di circa 500 mila euro.

"È fondamentale promuovere l’accessibilità a tutte le tipologie di pubblico, famiglie, scolaresche e persone con disabilità – sottolinea con una nota l’assessore ai Beni culturali e all'identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – creando percorsi alternativi che consentano di vivere appieno luoghi e storie attraverso strutture immersive facilmente fruibili. Ciò favorisce l’inclusione e amplifica la ricchezza dell’esperienza per tutti".