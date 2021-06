"Estate Mitica", Aronica non ci sta: "Programma già deciso, non sarò il direttore artistico"

Non sarà l'attore Gaetano Aronica a dirigere le attività estive del Parco Archeologico. Il presidente della Fondazione Teatro Pirandello, con una lettera inviata al direttore del Parco Sciarratta e diffusa ai giornali, spiega che rinuncia "con rammarico" all'incarico offertogli per guidare "Un'estate mitica".





"Sono costretto a rinunciare a detto incarico, ringraziandovi e ringraziandola per l'attenzione nei miei confronti e la fiducia accordatami - dice - ma non avendo avuto la possibilità di vagliare, condividere e avallare le scelte artistiche da voi effettuate in relazione al programma degli spettacoli e degli eventi presenti nel cartellone che purtroppo mi è stato presentato in una fase già avanzata e compiuta, non mi sento né sono stato messo nelle condizioni di poter rappresentare e onorare l'incarico come avrei desiderato. Resta inteso - conclude - che continuerò a lavorare agli spettacoli da me presentati al vostro Ente in qualità di autore, regista e attore al fine di onorare gli impegni presi in relazione ad essi nelle date e nei modi concordati".