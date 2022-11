Va a Brescia per lavoro e lascia le valigie nel deposito dell'albergo: 27enne resta senza niente

Va a Brescia per lavoro e lascia al deposito dell'albergo le sue valigie. Avrebbe dovuto essere una collocazione temporanea, in attesa di spostarsi da una parte all'altra. Peccato però che quelle valigie che aveva portato con sè, per cominciare una nuova vita professionale a Brescia, sono sparite: dissoltesi nel nulla. Ha 27 anni l'agrigentino che, appunto a Brescia, è rimasto "nudo e crudo", ossia senza niente: né vestiti, né scarpe.

Un'esperienza terribile, e soprattutto inattesa: il ventisettenne non temeva certamente che un fatto del genere potesse verificarsi proprio al Nord. S'è fidato. E lo ha fatto ciecamente.

Il ragazzo, fra incredulità e rabbia, ha formalizzato denuncia alle forze dell'ordine. E lo stesso ha fatto una volta tornato, con il cuore piccolo piccolo, in città. Le valige erano di marca, ma soprattutto il giovane ha perso tutto il loro contenuto e, dopo quella trasferta per motivi di lavoro, dovrà adesso provare a rifarsi se non tutto, buona parte, del guardaroba.