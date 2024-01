Vetrina saudita per Agrigento 2025: il Val d'Akragas unico gruppo italiano in Arabia

Vetrina internazionale per Agrigento in vista del 2025 quando sarà Capitale della cultura. Lo storico gruppo folk Val d'Akragas, in questi giorni, si sta esibendo in Arabia Saudita.

"Un'esperienza indimenticabile" - raccontano gli organizzatori della trasferta nel mondo arabo. I componenti del gruppo stanno partecipando, da diversi giorni, al festival che prevede spettacoli pomeridiani nelle otto regioni della cittadina Abha, guidati dalla commissione saudita per il Teatro e le arti dello spettacolo nei diversi villaggi della Regione di Asir.

Il Val d'Akragas è l'unico gruppo italiano, formato da 20 elementi tra musicisti e ballerini: il festival include 25 gruppi provenienti da ogni angolo della terra con una fortissima presenza delle compagnie arabe.

Tra spettacoli, parate e visite culturali si sono svolti pure seminari, tavole rotonde e laboratori didattici artistici.