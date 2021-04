Vaccino antiCovid, in arrivo oltre 2500 dosi di Moderna per la provincia

Oltre 2500 dosi di vaccino Moderna sono in fase di consegna presso le farmacie ospedaliere della provincia di Agrigento. Ad annunciarlo è Poste Italiane, che si sta occupando della logistica del trasferimento del farmaco e, anche, della gestione dei sistemi di prenotazione.

Questi sono stati infatti ulteriormente potenziati, con il servizio di call center (il numero verde è 800.00.99.66) che sarà esteso anche al fine settimana, con orari dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20.

Sempre da oggi, inoltre, la richiesta di vaccinazione sarà possibile anche via sms: sarà possibile prenotare la loro dose semplicemente inviando un messaggio con il codice fiscale al numero 339.9903947. Entro 48-72 ore verranno ricontattati dal servizio clienti di Poste Italiane per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell’appuntamento. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e non presenta costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l’invio di un semplice sms dall’operatore telefonico di appartenenza.

E' inoltre sempre attiva la piattaforma on line www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it e la possibilità di prenotarsi attraverso i postmat Atm.