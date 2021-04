Covid: vaccini, ritorna in Sicilia l'Open weekend con un giorno in più

Sarà possibile recarsi presso gli hub vaccinali già domani senza necessità di prenotazione per ricevere il siero Astrazeneca

Dopo le migliaia di dosi già inoculate nello scorso week end, la Regione propone un nuovo "Open weekend" per consentire la vaccinazione antiCovid con il siero Astrazeneca senza prenotazione.

Questa volta, alle giornate di venerdì, sabato e domenica, infatti, si aggiungerà anche quella di domani (giovedì). Negli Hub e Centri di riferimento della Regione sarà possibile vaccinarsi - con il siero AstraZeneca - per gli ultrasessantenni (persone tra 60-79 anni, che non presentano fragilità) anche senza prenotazione. In occasione dello scorso fine settimana, sono state oltre 26 mila le somministrazioni del vaccino di Oxford nelle 66 strutture operative nelle nove province