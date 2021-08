Vaccino anticovid, ultimi due giorni di open day per gli over 12

Ultimi due giorni di open day in provincia per il vaccino anti Covid-19 per gli over 12. I cittadini avranno tempo solo fino a domani per fruire della “finestra” regionale di somministrazione senza prenotazione che scade il 3 agosto.

"L’occasione è utile ed importante - dice una nota dell'Asp - per contrastare con efficacia la pesante minaccia del virus e aprirsi alla prospettiva della ritrovata normalità grazie anche alla consequenziale emissione del green pass, rilasciato secondo le modalità previste".