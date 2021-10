Vaccino antinfluenzale, al via la somministrazione su tutto il territorio

Da oggi, lunedì 25 ottobre, ci si potrà sottoporre anche in provincia di Agrigento alla somministrazione del nuovo vaccino antinfluenzale della stagione 2021/2022.

A comunicarlo è stata l’Asp che ha indicato la possibilità, per prevenire la malattia e le sue complicanze, di rivolgersi agli studi dei medici di famiglia e ai centri vaccinali aziendali.

I medici di medicina generale hanno già ricevuto i primi quantitativi di vaccino per le persone di età pari o superiore ai 65 anni e, progressivamente, riceveranno anche le successive forniture di vaccino per tutti coloro che sono al di sotto di questa età che ne hanno comunque diritto.

L’Asp consiglia di sottoporre a vaccinazione anche i bambini a partire dai 6 mesi di età.

Ma potranno beneficiarne anche persone ricoverate in strutture per degenze di lungo corso, tutti i familiari di persone ad alto rischio, soggetti appartenenti alle categorie di pubblico interesse collettivo, operatori sanitari e di assistenza e tutte quelle persone che, per motivi di lavoro, si trovano quotidianamente a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani (quindi i veterinari e gli addetti agli allevamenti e ai macelli).

Non sono escluse dall’eventuale vaccinazione le donne in gravidanza e anche i donatori di sangue.

L’Asp ha anche precisato che è possibile sottoporsi alla somministrazione contemporanea del vaccino anti-pneumococcico per la prevenzione di particolari patologie quali otiti, polmoniti, bronchiti e meningiti.

Il periodo utile per una vaccinazione efficace è quello compreso tra il 25 ottobre 2021 e il 28 febbraio 2022, in previsione del fatto che l’apice della diffusione dell’influenza è prevista nel mese di marzo 2022.