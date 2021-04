"Operazione nonni" della Regione per la vaccinazione degli ultraottantenni, Poste Italiane mette in campo i propri portalettere. “Ricorrere al postino di fiducia è una scelta a portata di tutti i cittadini, soprattutto i più anziani che hanno meno dimestichezza con gli strumenti tecnologici - dichiara la responsabile Logistica Sicilia Valentina Smiraglio -. Per questa ragione la nostra azienda vuol sottolineare l’importanza di questo ‘canale umano’ al fine di contribuire a raggiungere l’obiettivo della copertura vaccinale in particolare per tutti i soggetti over 80”.

In provincia di Agrigento i 200 portalettere di Poste Italiane potranno infatti verificare attraverso i propri palmari gli slot di prenotazione disponibili per la vaccinazione e confermare l’appuntamento per la vaccinazione.