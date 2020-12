Vaccino anti-Covid, arrivato il congelatore a meno 80 gradi

All'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca è arrivato il congelatore nel quale verranno riposti - ad una temperatura di meno 80 gradi - i vaccini anti-Coronavirus. Un primo blocco di vaccini, circa un migliaio, è destinato agli operatori sanitari dell'ospedale saccense e agli ospiti delle Rsa del territorio. Non è previsto - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - l'impiego dei congelatori della banca del cordone ombelicale del "Giovanni Paolo II" che avrebbero caratteristiche diverse rispetto ai congelatori per conservare il vaccino anti-Covid. I congelatori nei quali vengono conservate le unità di sangue cordonale hanno una temperatura che varia tra meno 150 e meno 190 gradi. La banca del cordone ombelicale di Sciacca non dovrebbe pertanto essere centro di stoccaggio regionale.