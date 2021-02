Vaccini anti Covid 19, Anna Marino dei Volontari di Strada: "Noi sempre in campo, non dimenticateci"

Sos vaccinazioni anche per gli operatori del volontariato. E' questo l'appello dei Volontari di Strada di Agrigento. Il presidene Anna Marino ha voluto rivolgersi anche al sindaco di Agrigento ed al commissario dell'Asp, Zappia. In una lettera la presidente dell'associazione ha voluto rivolgersi anche al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ed al ministro della salute, Speranza.

Anna Marino sottolinea come, anche a nome di altre associazioni, "i volontari siano stati, fin dall’inizio della pandemia, sempre in prima linea, accanto alle persone in difficoltà. Un importante lavoro, anche in tandem con gli operatori sanitari, che ha consentito di affrontare periodi davvero drammatici e critici".

"Eppure - dice Anna Marino - a più di un mese dall’avvio della campagna di vaccinazione le Istituzioni preposte non hanno predisposto alcun piano per la somministrazione di dosi vaccinali dedicato e riservato agli operatori del volontariato. E questo non per dire, anche simbolicamente, grazie ai tanti volontari che, ogni giorno, con passione, dedicano parte del loro tempo in attività di volontariato, ma come tutela della salute e rispetto nell’essere, gratuitamente, a servizio dei meno fortunati.

Anna Marino ricorda, ha chiesto "ufficialmente, di essere vaccinati contro il maledetto covid, ma a distanza di mesi, nessuna risposta è stata fornita. Nel programma degli aventi diritto alle priorità, i volontari sono invisibili, come le famiglie che assistono e di cui le istituzioni, spesso dimenticano. Il nostro ruolo, impegno ed amore verso il prossimo sottovalutato e svalutato in ogni suo aspetto. Eppure non chiediamo la luna, ma la tutela della salute ed il rispetto nell’essere, gratuitamente, a servizio dei meno fortunati".