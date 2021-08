Vaccini anti-Covid agli under 18 senza prenotazione, ecco come funziona in Sicilia

I giovani tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi con Pfizer e Moderna. Fino ad ora, sono 35.810.007 gli italiani che hanno completato la vaccinazione con due dosi (o con una, nel caso di J&J): il 66,30 % della popolazione over 12

Da qualche settimana c'è la possibilità anche per tutti i teen-ager di accedere al vaccino Covid, spesso senza prenotazione. Le modalità differiscono leggermente a seconda delle regione in cui si vive.

I giovani tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi con Pfizer e Moderna. Figliuolo ha chiesto una "corsia preferenziale" prr i ragazzi in vista della ripresa della scuola a settembre, con l’obiettivo di immunizzare quel milione e 600mila ragazzi che non hanno fatto neanche una dose. Secondo il regolamento i minorenni dovranno presentarsi negli hub accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due sarà necessario consegnare una delega con documento di identità del genitore assente. Se l’accompagnatore è un altro parente, servirà la delega di entrambi i genitori.

In ogni caso, conviene sempre dare uno sguardo al sito web istituzionale della propria Regione, nella quale in questi giorni trovano spazio e visibilità le informazioni sulla campagna vaccinale.

Sono 35.810.007 gli italiani che hanno completato la vaccinazione con due dosi (o con una, nel caso di J&J): il 66,30 % della popolazione over 12

Le vaccinazioni agli under 18 in Sicilia

In Sicilia fino al 24 agosto le dosi saranno somministrate senza prenotazione non solo ai giovani ma a tutte le categorie.