Vaccini anti Covid 19, sindaco di Lampedusa, dosi a 3.900 cittadini

Comincerà sabato prossimo la vaccinazione di massa dei cittadini a Lampedusa e Linosa. "Stiamo chiedendo alla gente di prenotarsi ma solo per una questione di organizzazione per evitare che si creino assembramenti al Poliambulatorio, l'unica struttura dove vengono somministrate le dosi", dice il sindaco delle Pelagie, Totò Martello.

Si tratta di 3.900 persone da vaccinare. Per il sindaco il via libera alle isole Covid free, "tuttavia è arrivato in ritardo, noi lo avevamo chiesto al governo centrale un mese fa ma per svariati motivi non è stato dato. Il presidente Nello Musumeci ha fatto bene ad accelerare, perché conosce i problemi sanitari delle isole minori e di Lampedusa in particolare - aggiunge il sindaco - Ricordo a tutti che Lampedusa è la frontiera d'Europa"