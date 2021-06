Vacanze in Sicilia? C'è il via libera: seconda dose di vaccino anti-Covid per i turisti

L'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza: "Chi viene sull'isola per l’estate sa che avrà un’opportunità in più"

Vaccini per tutti. Anche per i turisti in arrivo in vacanza. E' arrivato l'ok del commissario Francesco Paolo Figliuolo alla seconda dose di vaccino anti-Covid in vacanza in Sicilia.

"Si tratta dell’ennesima dimostrazione della buona collaborazione tra Regioni e struttura commissariale. Dopo isole minori, comunità montane e classi di età under 50, possiamo dire che la Sicilia ha fatto da apripista. Ora ci metteremo subito al lavoro - ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, - . Chi viene in Sicilia per l’estate sa che avrà un’opportunità in più".