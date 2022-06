Vaccinazioni antiCovid, l'hub del Palacongressi resterà chiuso sabato e domenica

Resterà chiuso sabato e domenica l'hub vaccinale del Palacongressi del Villaggio Mosè. Quasi certamente non si registreranno disagi visto che le vaccinazioni antiCovid sono ormai ridotte ai minimi termini, come ha già detto e ripetuto il commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale: Mario Zappia.

Una chiusura decisa per consentire la disinfestazione dei locali. Chiunque sia intenzionato a sottoporsi a nuove dosi, in quei giorni, non potrà dunque farlo all'hub del Palacongressi.