Vaccino anti-Covid, al "San Giovanni di Dio" arriva il freezer a -85 gradi

Al presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”, nei prossimi giorni, arriverà un contenitore freezer Ult-85° per custodire il vaccino anti-Covid Pfizer. Ad onerare l’Asp dell’acquisto è stato l’assessorato regionale alla Salute. Rapidamente l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha interpellato le ditte del settore di propria conoscenza e la ditta Sintak ha presentato una offerta per un ultracongelatore Salvum Dw per conservare vaccini anti-Covid, con una capienza di lt 728 e con temperatura di esercizio -85 gradi.

L’Asp ha dunque proceduto all’affidamento all’impresa di Corsico per 9.594 euro più Iva. La consegna è prevista entro il 10 gennaio. La stessa procedura è stata seguita anche per ultracongelatore, sempre per la conservazione dei vaccini anti-Covid, capienza lt 445, temperatura d’esercizio -86 gradi per l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Di questa fornitura, per 9.700 euro, si occuperà la ditta Sincronis di Cinisello Balsamo.