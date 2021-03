Riparte l'hub vaccinale: sono circa seicento le dosi inoculate al giorno

Dopo un momentaneo stop dovuto alla sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca, è ripartito a pieno ritmo l'hub vaccinale del palacongressi di Agrigento. Dopo un solo giorno, infatti, è stata riprogrammata l'attività di somministrazioni, assestando l'attuale attività sulle seicento inoculazioni al giorno del vaccino Pfizer.

Un'attività che verrà intensificata nel momento in cui sarà incrementata anche la fornitura delle dosi fino 4mila utenti al giorno. La prenotazione degli appuntamenti per le vaccinazioni, secondo i target e le categorie di riferimento indicate dal piano regionale, può avvenire sulla piattaforma web www.siciliacoronavirus.it oppure contattando il numero verde 800-009966 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00.

"E’ fondamentale per i cittadini, al fine di evitare il protrarsi di attese, presentarsi al centro vaccinale nella fascia oraria del proprio appuntamento - dice una nota dell'Asp - evitando di anticipare e di sovrapporsi così alle altre prenotazioni".