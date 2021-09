Coronavirus, sale il dato delle vaccinazioni: il 70% è già immunizzata, il 75% ha almeno la prima dose

Cala il numero dei contagi da Coronavirus in provincia di Agrigento e crescono le vaccinazioni. Sono questi i due dati più rilevanti nel consueto punto settimanale realizzato dal commissario Asp Mario Zappia sul fronte contagi da Covid-19.

Ad oggi sono 1200 le persone attualmente positive, contro le quasi 1900 registrate fino a non molto tempo fa, con attualmente solo 2 persone ricoverate in terapia intensiva. Secondo i numeri esposti da Zappia ad oggi, su base provinciale almeno il 78% della popolazione ha ricevuto la prima dose di vaccino, mentre il 70% è ormai immunizzato. Una crescita importante dato che il numero di coloro che avevano ricevuto entrambe le dosi era di solo il 65%. E' sceso comunque il numero di persone che si recano agli hub per ricevere il siero, come è naturale.

Sorvegliati speciali restano i comuni di Ravanusa, Palma di Montechiaro e Licata, dove il dato dei vaccini è rimasto al di sotto dei numeri attesi. L'Asp, di concerto con i sindaci, sta studiando delle iniziative per tentare di far aumentare il numero di vaccinati con la collaborazione di pediatri, medici e farmacisti.

"Rispetto a chi dice che muoia anche la gente vaccinata - spiega Zappia - è giusto spiegare che non è un vaccino che rende immortali, ma evita il ricovero e le conseguenze più gravi del Covid. I numeri in tal senso sono chiarissimi. Si da troppo visibilità ai no vax, nonostante questi siano una parte non significativa della popolazione".