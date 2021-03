Vaccini anti Covid 19, ancora in prima linea la Protezione civile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Continua con grande impegno l'attività del Gruppo di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per agevolare le operazioni di vaccinazione anti covid, attività avviata su richiesta della ASP di Agrigento che ha richiesto la collaborazione del Libero Consorzio per garantire il buon funzionamento del Centro di Vaccinazioni anti Covid al Palacongressi di Agrigento. Nessun assembramento, regolare afflusso delle persone che hanno eseguito la prenotazione e personale dell'Ufficio e volontari delle associazioni iscritte nel registro provinciale di protezione civile che si prodigano per garantire sia il rispetto delle norme anti contagio, sia il regolare svolgimento in sicurezza delle operazioni di somministrazione dei vaccini. Il personale è inoltre impegnato ad assistere tutti i soggetti con disabilità o difficoltà di deambulazione, accompagnandoli nel tragitto. Puntuale il riconoscimento di questa attività da parte di quanti si sono recati al Centro Vaccinazioni per l'encomiabile impegno e la professionalità mostrati dal personale del Libero Consorzio e dai volontari.

Ricordiamo che il servizio è attivo tutti i giorni, domenica inclusa, dalle ore 8 alle ore 18. Le associazioni di protezione civile che hanno dato la disponibilità sono: Grifoni di Favara, Giubbe Verdi di Castrofilippo, Giubbe d'Italia di Santa Elisabetta, SDAV di Agrigento, Giubbe d'Italia di Aragona, I Falchi di Palma di Montechiaro, Gruppo Comunale di Palma di Montechiaro, AEOP di Porto Empedocle e Vigili del Fuoco in Congedo di Naro.