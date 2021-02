Coronavirus, il PalaCongressi apre le porte agli over 80: via alle vaccinazioni

Ci siamo. Agrigento ha il suo punto di vaccinazione per gli over 80. Secondo le disposizioni del piano nazionale è previsto l’impiego dei vaccini Pfizer e Moderna.

Il via alla vaccinazione prenderà il via domani. La somministrazione dei vaccini anticovid riguarda la popolazione over 80 (fino a tutta la classe 1941). Complessivamente saranno 66 i centri vaccinali coinvolti, a cui andranno ad aggiungersi, a partire dal primo marzo, le squadre sanitarie che effettueranno la vaccinazione a domicilio per quei cittadini impossibilitati a raggiungere autonomamente i siti dove si effettuano le inoculazioni. Ad Agrigento il centro verrà allestito nel Palacongressi.

Le strutture verranno realizzate dal dipartimento regionale di Protezione civile nell'ambito delle misure collegate alla emergenza Covid e andranno a integrarsi con i centri già operativi dallo scorso 27 dicembre.



"Per la campagna vaccinale sul target over 80 - fanno sapere dalla Regione - secondo le disposizioni del piano nazionale, è previsto l'impiego dei vaccini Pfizer e Moderna. Si rimanda alle comunicazioni delle Asp e/o alle Aziende ospedaliere circa il luogo e l’ora in cui seguire le fasi della prima somministrazione in ciascuna provincia o azienda".