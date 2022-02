Solo il 20% dei bambini di Lampedusa ha ricevuto la prima dose di vaccini antiCovid, Cascio: “Ci aspettavamo una risposta migliore”

Il responsabile del poliambulatorio lancia un appello ai genitori con figli in età pediatrica

A Lampedusa solo il 20 per cento dei genitori di figli di età compresa tra i 5 e gli 11 anni ha aderito alla campagna vaccinale anti Covid. Durante l'ultimo open day nel poliambulatorio di contrada Grecale sono stati vaccinati con prime dosi, 18 bambini mentre sono stati 54 quelli che hanno ricevuto la seconda dose del siero. Un risultato che per il responsabile del presidio sanitario, il dottor Francesco Cascio è abbastanza deludente.

“Sull'Isola – dice Cascio - ci sono circa 360 bambini e ne abbiamo vaccinati pochi, non è stata la risposta che ci auspicavamo. Speriamo – conclude il responsabile del poliambulatorio - che i genitori che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale lo facciano in occasione della nostra prossima missione qui a Lampedusa”.