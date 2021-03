Riprendono le vaccinazioni nell'hub del Palacongressi, le persone in fila: "Paura? C'è ma solo così ne usciremo"

Dopo la pausa di ieri, dovuta alla sospensione del vaccino AstraZeneca il centro di vaccinazione del Palacongressi del Villaggio Mosè di Agrigento ha riaperto i battenti. Da questa mattina, anziani e soggetti che rientrano nella fascia di popolazione coinvolta nel piano di vaccinazione si sono messi in fila per sottoporsi alla prima dose utile per la sperata immunizzazione.

Dall’Asp di Agrigento, precisano che attualmente, nella struttura di viale Leonardo Sciascia sono circa seicento le inoculazioni giornaliere con il vaccino Pfizer. “A regime – si legge in una nota dell’Azienda sanitaria provinciale - i quarantacinque box di vaccinazione del Palacongressi saranno in grado di somministrare circa quattromila dosi al giorno”.

La redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato alcune delle persone in fila per capire il loro stato d’animo, la vicenda legata al momentaneo ritiro delle fiale AstraZeneca ha inevitabilmente innescato dei timori nelle persone che avevano già prenotato la vaccinazione. “E’ normale che ci siano titubanze e preoccupazioni in chi deve vaccinarsi – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie una persona in coda – però il virus è sempre più aggressivo e bisogna vaccinarsi, è l’unica soluzione – aggiunge - per evitare di andare in ospedale”.