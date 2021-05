Vaccinazione antiCovid, Zappia: "Obiettivo immunizzare tutti entro settembre"

Sono attualmente 191mila i residenti della provincia di Agrigento che sono stati vaccinati contro il Covid-19. A comunicarlo stamattina, nel consueto punto settimanale in video è stato il commissario dell'Asp Mario Zappia. Un trend di vaccinazioni che viaggia ancora a circa la metà del potenziale esprimibile dagli hub del territorio per l'assenza, ancora oggi, di una dotazione di vaccini bastevole.

Circa 15mla dosi sono state consegnate nei giorni scorsi andando a restituire "respiro" alle operazioni, e, per quanto annunciato da Zappia, entro giugno la fornitura dovrebbe riprendere a pieno ritmo consentendo di raggiunge le cinquemila persone vaccinate al giorno. Questo con lo scopo di coprire tutta la popolazione provinciale entro fine settembre.

A partire dal prossimo mese, inoltre, l'Asp destinerà parte delle proprie energie al servizio di assistenza "ordinaria". In particolare l'Azienda ha intenzione di smaltire liste d'attesa per gli interventi chirurgici programmati che sono di fatto saltati a causa dell'emergenza pandemica. Allo stesso modo entro la prima metà del prossimo mese verrà riparametrata la dotazione organica per dare una risposta più efficente all'utenza dei pronto soccorso, anche in considerazione di un probabile aumento dell'afflusso di utenza dovuto paradossalmente all'allentamento della presa del contagio

Proprio sul numero di casi in provincia Zappia ha evidenziato come oggi vi siano alcune realtà particolarmente "sensibili" ma che i casi stiano complessivamente calando un pò ovunque ma che bisogna comunque continuare a mantenere alta l'attenzione.