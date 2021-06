Campagna vaccinale under40, boom di prenotazioni in Sicilia 

Sono quasi 120 mila, in poche ore, i siciliani under 40 che hanno prenotato la vaccinazione antiCovid sulla piattaforma regionale. Oltre 130mila, invece, i vaccini prenotati per tutte le fasce d'età.

"C’è una forte partecipazione e i più giovani sembrano rispondere con maggiore reattività rispetto ad altre fasce generazionali", precisano dall’assessorato alla Salute nel commentare i dati delle prime ore di agende aperte agli under 40.