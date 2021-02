Coronavirus: via alla vaccinazione dei docenti, ma restano tagliati fuori gli over 65

In questo momento il siero Astrazeneca è ritenuto non efficace per questa fascia di popolazione e sconsigliato per i soggetti fragili

Coronavirus, al via la prenotazione del vaccino per docenti e collaboratori scolastici

„A partire da domani, primo mazo, anche il personale docente e non docente di tutte le scuole paritarie, regionali e gli enti di formazione Oif (fino alla classe 1956) potrà prenotare attraverso la piattaforma telematica e gli altri servizi gestiti da Poste italiane per la vaccinazione anti Covid. Dopo la comunicazione degli elenchi da parte dei ministeri competenti alla Regione Siciliana, la possibilità è stata estesa anche i dipendenti over 55 in servizio presso gli istituti scolastici statali dell’Isola. Nei giorni scorsi ai lavoratori sono giunte delle mail da parte dei propri istituti con le quali si fornivano le prime informazioni per attivare la prenotazione e di fatto, poco altro se non un generico invito a rivolgersi al Distretto sanitario di competenza per ulteriori informazioni.

Il vaccino somministrato sarà l'Astrazeneca. Più di un dettaglio, perché anche in provincia, così come in molte parti d'Italia, c'è il rischio che una percentuale del corpo docente e non docente rimanga "esodata" (e parliamo di centinaia di persone).

Questo per un motivo strettamente medico.Tutti quei lavoratori che hanno infatti compiuto almeno 66 anni e sono ancora al lavoro (magari per loro è l'ultimo anno, e attendono giugno per andare in pensione) non potranno sottoporsi a questo tipo di vaccino la cui efficacia attestata solo fino ai 65 anni e che è comunque sconsigliato oltre quella fascia di età, e, a prescindere dagli anni, per i soggetti fragili.

Insomma, c'è il rischio concreto che una fetta di popolazione scolastica sia costretta a combattere una guerra senza armi, continuando ad andare a scuola anche senza potersi essere sottoposta al vaccino.