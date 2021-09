Vaccini antiCovid: l' "Hub a casa tua" dell'Asp fa tappa a Licata e Palma di Montechiaro

L'obiettivo è raggiungere quella fascia di popolazione under 12 che ancora oggi non è coperta dalla vaccinazione contro il Coronavirus

Vaccinazioni antiCovid, arriva a Licata e Palma di Montechiaro "Hub a casa tua", la campagna di profilassi promossa dall'Asp di Agrigento.

Il camper per la somministrazione del siero, grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali, sarà nei due centri (tra quelli con i più bassi tassi di vaccinazione) per raggiungere la popolazione under 12 non ancora coperti dalla protezione vaccinale.

Si inizia a Licata, nel fine settimana, con un presidio attivo venerdì 1 e sabato 2 ottobre in piazza “Progresso”, dalle ore 10 alle 18, e domenica 3 ottobre, nella stessa fascia oraria, in piazza “Attilio Regolo”.

Da lunedì 4 ottobre fino a giovedì 7 le azioni si sposteranno in piazza “Matteotti” a Palma di Montechiaro dove il camper Asp sosterà ancora dalle 10 alle 18.