Vacanze vip: Michelle Hunziker si lascia sedurre dalla Scala dei Turchi

Anche Michelle Hunziker, la popolare showgirl, s'è lasciata ammaliare e sedurre dalla scogliera di marna bianca della Scala dei Turchi. E sui social - chiarendo che è "fuori dalla zona recintata e vietata" - ha postato qualche fotografia assieme alla figlia Aurora. La conduttrice, in questi giorni, per quella che è una vacanza di relax in famiglia, è in giro per l'Agrigentino: fra il mare delle Pergole di Realmonte e la Scala dei Turchi appunto.

Le foto delle sue visite vengono condivise sul profilo Instagram ufficiale. Testimonial d'eccezione, dunque, per la Scala dei Turchi di Realmonte. Una scogliera che è, però, dalla fine di febbraio scorso, sotto sequestro su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, per motivi di sicurezza a causa dei distacchi già registratisi e per il rischio crolli. A monitorare sistematicamente la Scala dei Turchi, e pare che anche in questo caso siano stati avviate verifiche mirate, è la Capitaneria di Porto Empedocle. Proprio la Guardia costiera, nelle scorse settimane, oltre ad effettuare denunce su denunce per violazioni di sigilli, aveva lanciato un accorato appello: "Invito gli operatori turistici ad evitare di pubblicizzare, sui propri siti web, escursioni sulla marna e ad adoperarsi per dare la giusta informazione, ricordando ai turisti - aveva detto il capitano di fregata della Capitaneria, Gennaro Fusco, - che la Scala dei Turchi si può ammirare e godere da diversi punti, sia dalla spiaggia a Levante che dal sovrastante Belvedere".