Quelle vacanze trasformatesi in un incubo: 60enne e 32enne derubati del portafoglio

Uno è andato in vacanza a Napoli e, lungo le strade della città, mentre era a spasso, gli hanno rubato il portafogli dove aveva soltanto i documenti d'identità. L'altro invece è stato derubato all'aeroporto di Madrid, in Spagna, e in questo caso oltre ai documenti ci ha rimesso dei soldi. Sono due gli agrigentini che, negli ultimi giorni, si sono presentati all'ufficio Denunce della Questura per formalizzare denunce, a carico di ignoti, a causa dei furti subiti durante viaggi-vacanza. Giorni che avrebbero dovuto essere piacevoli e spensierati, ma che purtroppo si sono trasformati in incubo.

A Napoli è stato derubato un agrigentino sessantenne, mentre a Madrid un trentaduenne.

Le denunce sono state anche, naturalmente, formalizzate nei luoghi dove sono avvenuti gli episodi di criminalità. E gli investigatori del posto dovranno, chiaramente, occuparsi delle indagini per provare ad identificare i delinquenti. Per ottenere un rapido rilascio dei documenti di riconoscimento, nonostante questo genere di denunce vengano inserite in un circuito europeo, gli agrigentini hanno formalizzato anche in Questura.