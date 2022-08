Vanno in vacanza e al ritorno trovano la casa visitata dai ladri: portati via monili per 15 mila euro

Vanno in vacanza e, durante la loro assenza, qualcuno, che è riuscito ad intrufolarsi nell’abitazione senza lasciare alcuna traccia, ruba monili in oro ed argento per un valore di circa 15 mila euro. Un danno non coperto da assicurazione. E’ accaduto in via Porta Palermo a Raffadali. L’impiegata, proprietaria dell’abitazione, fatta la scoperta, al momento del suo rientro in città, non ha potuto far altro che correre alla stazione dei carabinieri e formalizzare una denuncia a carico di ignoti.

Non ci sono certezze su come effettivamente i ladri siano riusciti ad entrare in quella casa. Verosimilmente, ma si tratta soltanto di una ipotesi, qualcuno dei familiari della donna ha lasciato, per incuria, socchiusa la porta di ingresso. E proprio questo spiegherebbe il perché non siano stati riscontrati segni di scasso a porte o finestre. Di fatto, però, i delinquenti hanno – forse, appunto, semplicemente – potuto mettersi “al lavoro” e portar via tutto quello che di prezioso era custodito in quella casa. I carabinieri hanno avviato le indagini per provare a mettere dei punti fermi e arrivare all’identificazione dei balordi. In zona non vi sarebbero però telecamere di video sorveglianza, né pubbliche e nemmeno private, che avrebbero potuto aiutare e velocizzare l’attività investigativa dei militari dell’Arma.