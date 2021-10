Va a prelevare la pensione e un giovane prova a scipparle la borsetta: 76enne in ospedale

Va a prelevare, all’ufficio postale, la pensione e mentre percorre, a piedi, corso Serrovia viene avvicinata da un giovane che, a volto scoperto, tenta di strapparle la borsetta che teneva a tracolla. Pensionata di 76 anni finisce per terra e resta seriamente ferita. Il malvivente, senza riuscire ad impossessarsi della borsa e quindi a mani vuote, scappa a gambe levate. Rapina fallita per il delinquente che, già da ieri, veniva cercato in ogni dove dai carabinieri.

L’anziana è stata soccorsa e trasferita all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” dove i medici le hanno diagnosticato fratture costali e alla clavicola, giudicate guaribili in circa 30 giorni. Ieri mattina, la pensionata ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri che hanno subito, appunto, avviato le ricerche del delinquente e l’attività investigativa. Per prima cosa, tentando di identificare un possibile sospettato, sono stati controllati gli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Non è escluso che il giovane abbia seguito l’anziana dall’uscita della posta, sapeva cioè perfettamente che la settantaseienne in quella borsa custodiva la pensione.